Nach Corona-Zwangspause : „Andy Warhol Now“ - Ticket-Käufe lassen Server von Kölner Museum zusammenbrechen

Köln Nach der viermonatigen Corona-Zwangspause bei den Museen hat das Interesse an einer großen Andy Warhol-Ausstellung die Server des Kölner Museum Ludwig zusammenbrechen lassen. Am Sonntag gab es wieder Tickets.

Ab Samstag konnten Besucher eigentlich die ersten Zeitfenster zum Besuch der Ausstellung in der neuen Woche buchen - doch das Interesse war so groß, dass die Seite innerhalb kürzester Zeit nicht mehr erreichbar war. „Unsere Techniker arbeiten auf Hochtouren“, sagte eine Sprecherin. Am Sonntagvormittag kam dann die Meldung, dass die externen technischen Probleme gelöst seien. „Ab sofort können Zeitfenster-Tickets gebucht werden, und wir freuen uns sehr, ab Dienstag wieder Besucherinnen und Besucher im Museum Ludwig zu empfangen“, sagte Museumsdirektor Yilmaz Dziewior.

Am Montag dürfen in NRW Museen, Zoos und weitere Einzelhandelsgeschäfte wieder öffnen - allerdings nur nach Terminbuchung. Das Kölner Museum Ludwig darf wegen der Vorgaben immer nur 73 Besucher für zwei Stunden in die lange erwartete Ausstellung lassen. Als eines der ersten Museen in NRW startete das Ausstellungshaus am Samstag den Verkauf von Tickets - und wurde überrannt.