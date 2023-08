Unterstützung für Programmkinos Oberhausener „Lichtburg“ für Jugend-Kinoprogramm ausgezeichnet

Den mit 20.000 Euro höchstdotierten Preis für das beste Jahresfilmprogramm 2022 bekam das Filmtheater „Harmonie“ in Frankfurt/Main. Weitere Hauptpreise, die mit jeweils 10.000 Euro dotiert sind, wurden für das beste Kurzfilmprogramm an das "Studio-Filmtheater" am Dreiecksplatz in Kiel vergeben und für das beste Dokumentarfilmprogramm wurde das "Moviemento"-Kino in Berlin.