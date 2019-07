Kevin Spacey : Der Verstoßene wird 60

Das bisher einzige Verfahren gegen Schauspieler Kevin Spacey wurde eingestellt.

(dpa) So oft haben wir dieses Erfolgsgesicht gesehen. Es hat uns berührt als frustrierter Vorstadtvater in „American Beauty“, einen Schauer über den Rücken getrieben als ruchloser Politiker Frank Underwood in „House of Cards“. Im Sommer 2019 spielt Kevin Spacey keine Rolle mehr. Seine Bühne war in den letzten Wochen ein Provinz-Gericht auf der US-Ostküsten-Insel Nantucket.

Mehr als 30 Jahre lang konnte Spacey machen, was er wollte. Als junger Mann ging er nach New York und ergatterte seine ersten Rollen am Theater, spielte am Broadway und bekam 1991 einen Tony für seine Rolle in Neil Simons Erfolgsstück „Lost in Yonkers“. Später wandte Spacey sich dem Kino zu und sorgte als Serienmörder in „Sieben“ für Aufsehen, erhielt 1996 den Nebenrollen-Oscar für „Die üblichen Verdächtigen“ und vier Jahre später die Auszeichnung als bester Hauptdarsteller in „American Beauty“. Seine Paraderolle fand er mit Frank Underwood in „House of Cards“, die mit dem Golden Globe belohnt wurde.