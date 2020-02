Traditionelles Karnevalskonzert : Die Tonhalle ist auch schon ganz jeck

„Frech wie Blech“: Die Blechbläser der Düsseldorfer Symphoniker luden zu einem karnevalistischen „Grusikantenstadl“.

Wer ins Karnevalskonzert „Frech wie Blech“ wollte, hatte zuerst einmal eine Mutprobe zu bestehen. Nicht wie sonst war in der Tonhalle die Kartenkontrolle einem friedlichen Zivilisten übertragen worden. Erwartet wurde man von einem grimmigen Wikinger in martialischem Outfit. Im Foyer musste man dann weiter vorbei an finsteren Gestalten wie Seeräubern, Cowboys und Sträflingen.

Wer nun glaubte, durch die zwielichtigen Gestalten auf ein Gruseln bei der Musikrezeption vorbereitet worden zu sein, hatte den Titel des Konzerts missverstanden. Zwar hatten die Blechbläser der Düsseldorfer Symphoniker zu einem „Grusikantenstadl“ eingeladen. Damit war aber kein Gruseln in der Musik gemeint. Das wurde durchaus komponiert, ob nun von Engelbert Humperdinck beim Verbrennen der Hexe durch Hänsel und Gretel oder von Paul Dukas beim Erschrecken des Zauberlehrlings über das, was er mit seiner magischen Halbbildung angerichtet hatte.

Termine Das nächste „Sternzeichen“-Symphoniekonzert in der Tonhalle findet mit Werken von Mozart und Bruckner am 20., 22. und 23. März statt.

Für viel musikalischen Schwung sorgten südamerikanische Rhythmen sowie Swing-Titel wie „New York, New York“ und Gershwins „I‘ve Got Rhythm“. Was die Musiker betrifft, so konnten sich alle mit virtuosen Leistungen auszeichnen – von den Trompeten bis zur Basstuba. Das zeigte sich bei Kompositionen wie dem „Tuba-Muckel“ oder der „Löffelpolka“.