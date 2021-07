Solo-Programm „Antikörper“ : Christian Ehring meldet sich zurück

Düsseldorf Seit zehn Jahren moderiert Kabarettist Christian Ehring die Satiresendung „Extra 3“ des NDR. In dieser Zeit gedieh das TV-Magazin prächtig und wechselte ins Erste Programm der ARD. Nach einer langen Bühnenpause meldet sich Ehring nun mit einem Solo-Programm zurück.

Christian Ehring kommt geimpft und mit dem Fahrrad zum Interview. Seine Bühnenpause, Ende 2018 verkündet, dauerte wegen der Pandemie deutlich länger als geplant. Doch inzwischen steht sein neues Solo-Programm „Antikörper“ und rund 100 Auftritte sind in Planung - wenn das Virus und seine Varianten es zulassen. „Ich hoffe, dass es weitergeht und bin auch ziemlich heiß drauf“, sagt Mister „Extra 3“. Bevor es Anfang September losgeht, endet für den 48-Jährigen die Fernseh-Sommerpause am 29. Juli mit einer besonderen Sendung: Seit genau zehn Jahren führt er dann durch das Satiremagazin.

Das neue Programm „Antikörper“ handelt von einem fiktiven Freund, der in der Corona-Pandemie „abdriftet“ und von der Unfähigkeit, darüber zu reden. „Es geht um die Spätausläufer dieser Krise. Die Freundschaften, die 2015 in der Flüchtlingskrise nicht zerbrochen sind, die sind durch Corona auf eine neue Probe gestellt worden.“

Ehring ist Arztsohn, geboren in Duisburg-Rheinhausen, aufgewachsen in Krefeld. Er ist verheiratet und Vater von drei Kindern, hat Germanistik und Philosophie auf Lehramt studiert, aber nicht abgeschlossen. „Zu der Zeit sind damals ohnehin keine Deutsch- und Philosophielehrer eingestellt worden“, sagt er.

Obwohl er wegen „Extra 3“ beim NDR in Hamburg viel zu tun hat, ist er dem Rheinland treu. Nach Duisburg, Krefeld und Köln wohnt er nun in Düsseldorf. „Ich finde Hamburg schön, ziehe es aber vor, hierzubleiben. Ich bin wohl doch heimatverbunden - und hier vernetzt.“ Ein bis zwei Tage in der Woche wohnt er in Hamburg im Hotel, für seine Auftritte in der „Heute Show“ pendelt er nach Köln.