Erfinder des „kleinen Nick“ : Französischer Zeichner Jean-Jacques Sempé ist gestorben

Der französische Zeichner und Karikaturist Jean-Jacques Sempé sitzt in seinem Haus in Paris an einem Tisch und zeichnet. Foto: dpa/Stephane De Sakutin

Paris Jean-Jacques Sempé ist mit den Geschichten des „kleinen Nick“ weltbekannt geworden. Die Abenteuer des aufgeweckten Bengels sind bei Jung und Alt beliebt. Nun ist der Zeichner und Cartoonist kurz vor seinem 90. Geburtstag gestorben.

Frankreich trauert um einen Comic-Zeichner, der Generationen in seinen Bann zog: Jean-Jacques Sempé, der Erfinder der berühmten Kindergeschichten um den „kleinen Nick“, ist tot. Der Franzose starb im Alter von 89 Jahren nur wenige Tage vor seinem 90. Geburtstag, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstagabend unter Verweis auf Sempés Ehefrau berichtete.

Der Verband der französischen Feuerwehr, die derzeit an verschiedenen Stellen des Landes gegen verheerende Waldbrände kämpft, verband dies mit einer konkreten Bitte an Sempé. „Ruhe in Frieden und schick uns den Regen von da oben...“, twitterte der Feuerwehrverband am Donnerstagabend mit einem Augenzwinkern.