Ein Kind des Ruhrgebiets : Bochumer Ausstellung zeigt James-Bond-Requisiten

Bochum Dass der vielleicht berühmteste Geheimagent der Welt aus Wattenscheid stammt, wollen einige Fans bekannter machen. Im Ruhrgebiet ist daher passend zum Kinostart eine Ausstellung mit Originalrequisiten aus der Bond-Geschichte angelaufen.

Ursprünglich sei die Ausstellung bereits zum 100. Geburtstag Bonds am 11. November des vergangenen Jahres geplant gewesen, berichtete Schwesig der Deutschen Presse-Agentur. Genau wie die Filmveröffentlichung sei auch die Ausstellungseröffnung dann aufgrund der Corona-Pandemie verschoben worden. „Dass wir nun pünktlich zum Filmstart hier so etwas bieten können, ist natürlich ein Sechser im Lotto“, sagte er. Film-Fans wie er könnten in passender Kulisse faszinierende Original-Exponate aus der 007-Filmgeschichte entdecken und so in die Bond-Welt eintauchen.