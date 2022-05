Kulturtipp für den Wahlsonntag : Internationaler Museumstag lockt in NRW mit über 670 Aktionen

Foto: Der Deutsche Museumsbund 12 Bilder Internationaler Museumstag - NRW lädt zum Entdecken ein

Düsseldorf Dass ein Museumsbesuch alles andere als langweilig sein kann, wollen am internationalen Museumstag die Kulturhäuser beweisen und locken auch in NRW mit zahlreichen Aktionen die Besucher. Dieses Jahr findet er am 15. Mai, dem NRW-Wahlsonntag statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Unter dem Motto „Museen mit Freude entdecken“ findet am Sonntag (15. Mai 2022) in ganz Deutschland der internationale Museumstag statt. In NRW sind 679 Aktionen von 203 Museen in 115 Orten geplant. Ziel des Aktionstages ist laut Initiatoren, auf die thematische Vielfalt der mehr als 6.500 Museen in Deutschland sowie der Museen weltweit aufmerksam zu machen.

Zahlreiche Museen können am Sonntag kostenfrei besucht werden. Die Angebote bieten großen wie kleinen Museumsbesuchern einen nicht ganz alltäglichen Museumsbesuch.

Poetischer Kurbel-Koffer, Technik und Skulpturen

So wird es im Stadtmuseum Siegburg poetisch. Dort entführt ein weitgereister Kurbel-Koffer in die geheimnisvolle Welt der magischen Meeresmuscheln. In Bochum können technikinteressierte Besucher eine Zeitreise durch die Geschichte der elektrischen Nachrichtenübermittlung erleben und die 10. Ausgabe der KölnSkulptur hat das Thema Natur. Das gesamte Programm für NRW ist auf der Webseite www.museumstag.de abrufbar.

Der Internationale Museumstag findet in diesem Jahr bereits zum 45. Mal statt. Vom Internationalen Museumsrat ICOM wurde er erstmalig 1977 ausgerufen. In ganz Deutschland sind in über 1.600 Museen an rund 1000 Orten mehr als 4.000 Aktionen geplant.

Der Museumstag steht unter der Schirmherrschaft des Bundesratspräsidenten Bodo Ramelow, der den Aktionstag auf der bundesweiten Auftaktveranstaltung auf Schloß Burgk in Thüringen feierlich eröffnen wird. Die dort stattfindende Podiumsdiskussion zum Thema „Museen in Zeiten des Krieges“ wird aufgezeichnet und am 17. Mai um 22 Uhr bei MDR KULTUR – Das Radio und in der ARD Audiothek zu hören sein.

(dw)