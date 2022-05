SiegfriedMuseum Xanten

Fleißige Wichtel, unsichtbare Kobolde, listige Zwerge und glückbringende Moosweiblein, um nur einige der fast vergessenen Gestalten zu nennen, die in der Sonderausstellung des SiegfriedMuseums Xanten ihren großen Auftritt haben. Das Team von "Forgotten Creatures" hat sich in alten Texten auf Geistersuche begeben, akribisch recherchiert und in künstlerischer Kleinarbeit eigene Kreaturen nach historischen Quellen geschaffen. Diese Figuren werden in der Ausstellung entsprechend in Szene gesetzt und auf Schautafeln eingehend erläutert. Somit nehmen die sonst so scheuen Geister Gestalt an und lassen sich sogar bestaunen. Sie werden begeistert sein!

Adresse: Kurfürstenstraße 9

Eingang Tourist Information

46509 Xanten

Tel. (02801) 772 187

Öffnungszeiten am IMT

10:00 - 17:00 Uhr

Eintrittspreise am IMT

Eintritt frei