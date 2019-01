Joachim Król las im Schauspielhaus Erinnerungen von Albert Camus: Joachim Król über die Kindheit von Albert Camus

Düsseldorf Joachim Król liest Albert Camus

Das muss man gesehen und erlebt haben – wie Joachim Król auf seinem hohen Hocker zwar sitzen bleibt, dabei aber unablässig tänzelt. Wie er mit den Armen wedelt, mit den Beinen baumelt, mit dem Finger ins Publikum weist und jeden Satz mit einer weit ausholenden Geste begleitet. Nicht ein einziges Mal in den zwei Stunden seiner Lesung hält er still. Das Publikum verlässt den berührenden Abend im voll besetzten Schauspielhaus begeistert. „Großartig“ ruft jemand beim Schlussapplaus. Und beim Hinausgehen hört man den Seufzer: „Das könnte ich jeden Monat haben.“

Der Schauspieler und das fabelhafte l´Orchestre du Soleil sind mit einer hinreißenden Theaterproduktion unterwegs. Joachim Król liest aus den Erinnerungen des Schriftstellers Albert Camus, der seine Kindheit in bitterer Armut in Algerien verbrachte und später mit seinen Romanen „Der Fremde“ und „Die Pest“ berühmt wurde. 1957 erhielt er den Nobelpreis für Literatur.

Jacques, wie Camus sich in seinen Aufzeichnungen nennt, nutzt jede Gelegenheit, mit seinen Freunden ans Meer zu rennen, johlend und prustend ins Wasser zu springen. Was ihm verboten ist. Er lügt und wird durchschaut, denn er hat Salz in den Haaren und Sand auf den Knöcheln. Die Großmutter peitscht ihn mit dem Ochsenziemer aus, auch dann, wenn er heimlich Fußball spielt.