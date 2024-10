Kölner Kult-Band „Kölsches Jeföhl“ — Höhner veröffentlichen neues Album

Die neuen Stücke spiegeln die Vielfalt der Band wider, die überregional oft als reine Karnevalsband wahrgenommen wird - zu Unrecht, wie Lück findet. Projekte wie der Höhner Rock'n'Roll-Circus, Höhner Classics und die Weihnachtsshows zeigten, dass die Band nicht aufs jecke Genre festgelegt sei. „Ich kann mir keine andere Band vorstellen, in der man so flexibel und kreativ sein kann.“ Vor zwei Jahren trat die Band beim Heavy-Metal-Festival in Wacken auf.