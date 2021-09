Wegen Hochwasserschäden : Wuppertaler Oper muss auf andere Spielstätten ausweichen

Wuppertal Das Hochwasser im Juli hat auch die Oper in Wuppertal in Mitleidenschaft gezogen. Die geplanten Stücke werden daher mindestens bis Dezember auf andere Spielstätten ausweichen müssen.

Die Oper Wuppertal weicht wegen Hochwasserschäden auf drei alternative Spielstätten aus. Die Stücke sollen in den Werkstätten der Wuppertaler Bühnen, im Erholungshaus in Leverkusen und in der Historischen Stadthalle Wuppertal aufgeführt werden, wie die Oper am Mittwoch mitteilte.