Zwei Stationen in NRW Helene Fischer kündigt Stadionkonzerte für 2026 an – Tickets ab Montag

Sängerin Helene Fischer wird im Jahr 2026 auf eine Open-Air-Tour gehen. Das kündigte Veranstalter Live Nation am Freitag an. Bereits fest stehen Konzerte in Berlin, Stuttgart, Frankfurt/Main, Gelsenkirchen, Köln, Hamburg, Wien und Zürich. Ein weiterer Auftritt in München sei für Juli 2026 in Planung und soll in Kürze bestätigt werden. Der Ticketverkauf startet an diesem Montag (27. November).