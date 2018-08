Hattingen: Pop-up-Bücher gesammelt von Hans Hartung

Wunderwerke aus Papier : Hans Hartung aus Hattingen ist verrückt nach Pop-up-Büchern

Hattingen Von außen wirken sie unscheinbar, doch beim Öffnen springen einem Märchen-, Unterwasser-, und Sternenwelten entgegen: Pop-Up-Bücher kennen viele aus ihrer Kindheit. Hans Hartung aus Hattingen hat 4000 in seiner Sammlung.

Ein neues Kapitel beginnt. Spielkarten ploppen auf und ziehen einen hohen Bogen über dem Mädchen, das vielen als „Alice im Wunderland“ bekannt ist. Das Kind wird panisch, hält schützend die Hände vor sein Gesicht und beginnt zu laufen.

All das geschieht vor den Augen von Hans Hartung. Der 78-Jährige liest ein Pop-Up-Buch. Wenn lesen überhaupt der richtige Begriff ist für das, was er da macht. Er öffnet Türen, zupft an Papierlaschen und bringt Bewegung in die Handlung. Das Buch wirkt wie eine kleine Theaterbühne und Hartung hat die Fäden in der Hand. Dann blättert er die Seite um, die Spielkarten fallen zusammen, das Wunderland verschwindet in der Zweidimensionalität.

Hans Hartung aus Hattingen ist 78 Jahre alt und einer von etwa zehn Pop-Up-Buch-Sammlern in Deutschland. Fast 4000 Bände hat er in seinem Besitz. Hartung hat als Journalist gearbeitet, ehe er eine Laufbahn als Lehrer einschlug. Er war unter anderem als Sonderpädagoge an Förderschulen aktiv. Dort hat er das erste Mal in der Sprachtherapie mit den Pop-Up-Büchern gearbeitet – das war in den späten 80er Jahren. Und er merkte, dass diese Art von Lektüre bei den Kindern gut ankam: „Sie waren hochmotiviert“, erzählt der 79-Jährige, während er einen Band nach dem anderen aus dem Regal hervorzieht.Da gibt es Bücher, die sich zu einem Puppenhaus aufklappen lassen; Bücher, die um 360 Grad gedreht werden können, bis aus ihnen eine Zirkusmanege wird; mal ploppt ein Urwald auf, mal ein Indianerdorf, dann wieder sitzt Pinocchio auf zwei Buchseiten.

So vielfältig wie die Bücher sind, so viele Namen gibt es auch für die Buchform. Spielbilderbuch, Klapp-, Zieh-, oder Aufstellbuch, werden sie genannt. Anfang der 1930er Jahre wurde der Name Pop-Up-Buch in den USA patentiert und hat sich weitestgehend etabliert.

Seine Schätze hat Hans Hartung nach Themen sortiert: „Es gibt Sachbücher, Märchen, Geschichten für Kinder und Comichefte, ich könnte ewig weitermachen.“ Dann deutet er auf eine Kiste am anderen Ende des Raums. Dort bewahrt er seine Antiquitäten auf, sein ältestes Pop-Up-Buch ist aus dem Jahr 1836. Mit Ziehmechanismen verwandeln sich graue Häuserfassaden darin in farbenprächtige Maskenbälle. „Die beweglichen Bilder, mit der Beschreibung einiger schönen Umgebungen Wiens“ so der Titel.

Und dann gibt es noch die Tunnelbücher: Sie bestehen aus mehreren Rahmen, die hintereinander aufgefächert werden. Hartung hat etwa den Brand in Hamburg von 1842 in seiner Sammlung. Durch ein Gucklock im Buchdeckel lässt sich eine Szene beobachten: Man sieht Flammen lodern und Männer, die das Feuer versuchen in den Griff zu bekommen. „Damals standen solche Tunnelbücher auf Jahrmärkten und waren eine echte Attraktion“, erzählt Hartung.

Aber auch in digitalen Zeiten sind die Pop-Up-Bücher kleine Wunderwerke. Sie wirken wie die Vorläufer von Videospielen und multimedialen Geschichten, die auf dem Tablet mit Videos, Text und durch Interaktionen erzählt werden. Was auf dem Smartphone mit Tippen und Wischen passiert, geschieht bei Pop-Up-Büchern über das Blättern: Überall kann dort etwas entdeckt werden, Türen können geöffnet, andere geschlossen werden, Fäden lassen neue Figuren auftauchen und umgeknickte Papplaschen andere verdecken. Die Geschichte wird durch die eigene Handlung vorangetrieben.„Das spannende ist die Überraschung“, sagt Hartung, „man weiß nie was passiert.“ Und nicht zuletzt sei da immer noch das Staunen darüber, wie all das möglich ist: Das auf einmal ein Turm hervorspringt, der größer ist als das Buch selbst und doch immer wieder zwischen zwei Buchdeckel passt. Damit das funktioniert muss jeder Knick sitzen, jede Faltung genau geplant werden. Zuständig sind dafür in der Regel Papieringenieure, die mit Illustratoren und Autoren zusammen arbeiten. Aus bis zu 600 Papp-Einzelteilen kann so ein Buch bestehen.

Besonders die technische Raffinesse war es, die Hartung zum Sammeln brachte: „Es ist Wahnsinn, was alles mit Papier möglich ist und das weitestgehend ohne Computerchips.“ Weitestgehend deswegen, weil einige Bücher mittlerweile auch mit Tönen und Lichteffekten arbeiten. Hartung hat etwa ein Buch, das Geräusche wiedergibt – schlägt man es auf, sieht man nicht nur die Vögel am Strand, sondern hört auch die Wellen rauschen und die Möwen kreischen.



Pop-up-Buch ein Kulturgut

Als Hartung anfing zu sammeln, dachte er, es würde es höchstens auf 150 Bände bringen. Doch nach und nach entdeckte er immer mehr, fand Klassiker in Antiquariaten und auf Flohmärkten auf, erst in Deutschland und dann auch auf seinen Reisen. „In den USA habe ich das erste Mal gesehen, was es alles für tolle Bücher gibt“. Für die Rückreise musste eine extra Reisetasche gekauft werden. Er ist in der Movable-Book-Society aktiv, darin sind Künstler, Verleger, Sammler und Kuratoren. Weltweit sind es rund 450 Mitglieder. Einmal im Jahr verleihen sie den „Meggendorfer Preis“, für das beste mechanisch gestaltete Werk. Benannt ist er nach einem bekannten Illustrator. In diesem Jahr ist auch eine deutsche Pop-Up-Künstlerin vertreten, Maike Biederstaedt kommt aus Berlin und bietet dort auch „Pop-up-Workshops“ an.

Hartungs Sammlung erinnert an ein Museum, das die Zeitgeschichte des Pop-Up-Buchs zeigt: Tatsächlich hat er seine Sammlung schon öfters für Ausstellung zur Verfügung gestellt und vor zwei Jahren sogar in Singapur einen Vortrag zu dem Thema gehalten. „Es ist ein Kulturgut und schade, dass es so wenig bekannt ist“, sagt er.

Dass die Faszination für bewegte Bilder schon lange da ist, zeigt sich in der Geschichte des Pop-Up-Buchs. Wann genau das erste entstanden ist, ist unklar. Aber schon lange vor dem Buchdruck wurden Elemente wie Klappen, Ziehstreifen und Drehschreiben genutzt: Schon Mönchen im 13. Jahrhundert nutzten in ihren Büchern bewegliche Scheiben, um ihre Lehre zu veranschaulichen. „Danach gab es drei goldene Zeitalter“, sagt Hartung. Die erste Phase war von 1850 bis 1910: In jener Zeit wurden vor allen Dingen die Kinder bedacht. Die englischen Verleger „Deans&Son“ gaben 1859 die ersten dreidimensionalen Bücher heraus – Märchen und Abenteuerbücher. „Der Münchener Illustrator Lothar Meggendorfer zeigte einen fast unbegrenzten Einfallsreichtum“, erzählt Hartung. Bis zu fünf Bewegungen konnten seine Ziehbilder machen, er entwarf große Kulissenbücher und verwandelte Figuren mit Hilfe von Lamellen.

Im ersten Weltkrieg ging die Produktion zurück, es gab wenig Papier, Druckmethoden wurden umgestellt und das Handwerk teuer. Erst um 1930 hat der britische Journalist S. Louis Giraud (1879 – 1950) diese Produktionsidee wieder aufgegriffen, um junge Leser an die Zeitung „Daily Express“ heranzuführen, schreibt Hartung auf seiner Website. Auch in den USA erlebten die dreidimensionalen Bücher Anfang der 30er Jahre eine neue Blütezeit. In Europa hat die Pop-up-Buchproduktion durch den tschechischen Künstler Vojtech Kubasta neuen Aufschwung bekommen. Er gehört zu Hartungs Lieblingskünstlern. „Er war es auch der den amerikanischen Verleger Waldo Hunt Mitte der 60er Jahre dazu brachte, die Buchkunst stärker zu fördern.“

Heute bringen viele Pop-Up-Bücher mit Kinderbüchern in Zusammenhang – „meist sind sie für Kinder aber gar nicht geeignet, weil mit ihnen vorsichtig umgegangen werden muss“, erzählt Hartung, „am besten werden sie mit Anleitung eines Erwachsenen angesehen.“