Größtes Kulturfestival in NRW Ruhrtriennale startet im August und September mit 36 Produktionen

Die diesjährige Ruhrtriennale bietet ab 10. August 36 Produktionen und Projekte in Nordrhein-Westfalen. Insgesamt rund 34.000 Karten für 113 Veranstaltungen sind ab sofort im Angebot, wie die Veranstalter bei der Vorstellung des Programms am Donnerstag in Duisburg mitteilten. Mehr als 600 Kunstschaffende aus über 35 Ländern sind an dem größten Kulturfestival in NRW beteiligt.