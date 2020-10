Ben J. Riepe : Die Menschheitsgeschichte in zwei Stunden

Düsseldorf „Geschöpfe“ heißt die neue Produktion des Choreografen Ben J. Riepe. Die Premiere im Tanzhaus fächerte ein faszinierendes Panaroma auf.

Im Wald von Hösel fanden die letzten Proben statt. Ben J. Riepe musste auf freier Fläche coronabedingte Veränderungen an seiner neuen Produktion vornehmen. „Geschöpfe“ nennt der in Düsseldorf beheimatete Choreograf seine „transmediale Oper“, die in zwei Stunden von der Entstehung der Menschenwelt bis zur Jetztzeit führt. Ein gewaltiges Unterfangen, erst recht in dieser auch für die Bühnenkunst schweren Zeit.