Ausstellung in Gelsenkirchen : Pixelprojekt Ruhrgebiet präsentiert 21 neue Fotoserien

Ausstellung in Gelsenkirchen

Gelsenkirchen Die Neuaufnahmen in das regionale „fotografische Gedächtnis“ werden vom 13. August bis zum 13. November im Wissenschaftspark Gelsenkirchen ausgestellt.

Das Pixelprojekt Ruhrgebiet wird um 21 neue Fotoserien erweitert. Die Neuaufnahmen in das regionale „fotografische Gedächtnis“ werden vom 13. August bis zum 13. November im Wissenschaftspark Gelsenkirchen ausgestellt, wie der Regionalverband Ruhr (RVR) am Donnerstag in Essen mitteilte. Zugleich ergänzen die Aufnahmen von elf Fotografinnen und Fotografen ab dem Tag der Ausstellungseröffnung das Pixelprojekt-Portal im Internet unter www.pixelprojekt-ruhrgebiet.de.