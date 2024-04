Kunsträume spielerisch erleben Ausstellung „Kopfüber in die Kunst“ im Dortmunder U

An der Ausstellung haben Kinder mitgearbeitet, sie richtet sich vor allem an Familien. In „Kopfüber in die Kunst“ im Museum Ostwall im Dortmunder U können Besucher und Besucherinnen Kunsträume spielerisch erleben. Das Museum wird zum Abenteuerort. Das Bild zeig die Installation „Chasing Stars in the Shadows“ des Künstlers John Moon.