Interview Peer Trilcke : „Fontane war ein kritisch abwägender Konservativer“

Peer Trilcke ist Professor an der Uni Potsdam und leitet seit zwei Jahren das dort angegliederte Theodor-Fontane-Archiv.

Trilcke Der Roman fragt danach, unter welchen Voraussetzung ein Mensch in einer Gesellschaft glücklich werden kann. Es ist also gut, wenn man schon ein wenig Lebenserfahrung besitzt, wenn man „Effi Briest“ liest. Ich erlebe manchmal Studierende, die in der Schule wenig mit dem Buch anfangen konnten, im Studium geht ihnen aber etwas auf. Effi Briest wird unglücklich, weil sie auf die Rolle der Representation und des Mutterseins reduziert wird. Man kann auch sagen: Ihr Problem ist, dass sie nur Funktion ist und sich nicht selbst verwirklichen kann, etwa indem sie arbeiten geht. Sie langweilt sich. Man kann über Effi Briest also durchaus zu aktuellen Dingen ins Gespräch kommen. Voraussetzung ist aber, dass Menschen Lust haben, sich der Langsamkeit des Erzählens auszusetzen.

Trilcke Für Schüler sind die Balladen deutlich besser geeignet, denn das sind spannende, actionreiche Texte mit vielen Sprachspielen. Da geht es etwa um technische Katastrophen, was auch den Brückenschlag in die Gegenwart ermöglicht. „Herr Ribbeck“ funktioniert sogar schon bei Kleinkindern. Auch „Grete Minde“ ist eine gute Erzählung für Einsteiger. Es geht um ein Mädchen, das mit seiner Stiefmutter Probleme hat, also um eine Patchwork-Familie. Grete ist eine Außenseiterin, die ausbrechen möchte und am Ende in einer fast terroristischen Aktion die ganze Stadt abfackelt.