Ausmaß eines Sportplatzes : Folkwang zeigt Riesen-Installation von Kippenberger

Das Museum Folkwang zeigt im nächsten Jahr eine spektakuläre Großinstallation des in Essen aufgewachsenen Künstlers Martin Kippenberger Foto: dpa/Volker Hartmann

Das Museum Folkwang zeigt im nächsten Jahr eine spektakuläre Großinstallation mit Sportplatz-Ausmaßen des in Essen aufgewachsenen Künstlers Martin Kippenberger (1953-1997). Vom 7. Februar an sei Kippenbergers spätes Hauptwerk „The Happy End of Franz Kafkas Amerika“ zu sehen.

Das teilte Museumsdirektor Peter Gorschlüter bei der Programmvorstellung für 2021 am Mittwoch in Essen mit.

Die Installation besteht aus 50 Tisch-Stuhl-Ensembles auf einem grünen Sportplatz-ähnlichen Grund. Sie habe auch die Ausmaße eines Sportplatzes, so der Museumschef. Die Installation fülle die 1400 Quadratmeter große Ausstellungshalle des Museums vollständig aus, sagte eine Sprecherin.

Es handele sich um ein Schlüsselwerk des Künstlers. Es konfrontiere die Betrachter „mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen nach den Mechanismen von Integration, Repression und Macht“. Die Installation, an der Kippenberger drei Jahre arbeitete, wird nach früheren Angaben des Museums erstmals nach vielen Jahren wieder vollständig und in Deutschland zu sehen sein. Gleichzeitig zeigt das Museum in der Essener Villa Hügel Künstlerbücher und Plakate aus der Museumssammlung.

Kippenberger wuchs als Sohn eines Bergwerksdirektors in Essen auf. Folkwang-Direktor Peter Gorschlüter hatte ihn im Dezember vergangenen Jahres als „bedeutendsten Nachkriegskünstler der Stadt“ bezeichnet.

(bsch/dpa)