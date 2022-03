Mit einer Million Euro : NRW fördert Projekte zu Diversität in Kunst und Kultur

Isabel Pfeiffer-Poensgen, Ministerin für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen, möchte die Diversität in Kunst und Kultur weiter fördern. Foto: dpa/Friso Gentsch

Düsseldorf Die NRW-Landesregierung hat in diesem Jahr rund 60 Projekte ausgewählt, die mit dem Diversitätsfonds gefördert werden sollen. Die Projekte erhalten in der Regel eine Zuwendung in Höhe von bis zu 20.000 Euro.

Mit einem Diversitätsfonds will die NRW-Landesregierung Kulturprojekte unterstützen, die zur Stärkung von Diversität und Teilhabe beitragen. In diesem Jahr seien 60 Projekte ausgewählt worden, die Fördergelder aus dem mit einer Million Euro ausgestatteten Fonds erhalten, teilte Kulturministerin Isabel Pfeiffer-Poensgen (parteilos) am Mittwoch in Düsseldorf mit. „Wir wollen bisher zu wenig berücksichtigten künstlerischen Perspektiven zu mehr Sichtbarkeit verhelfen und allen gesellschaftlichen Gruppen gleichberechtigten Zugang zum Kunst- und Kulturbetrieb ermöglichen.“

Das Spektrum der in der ersten Ausschreibungsrunde geförderten Vorhaben reicht den Angaben zufolge von interkulturellen Produktionen, Ausstellungen und Festivals über Plattformen für queere künstlerische Positionen bis hin zu Qualifizierungsprogrammen für Kulturschaffende mit Behinderung oder Einwanderungsgeschichte. Die Projekte erhalten in der Regel eine Zuwendung in Höhe von bis zu 20.000 Euro.

(kag/epd)