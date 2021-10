„International Actors Award 2021“ : Film Festival Cologne zeichnet Schauspieler Albrecht Schuch aus

Köln Der Schauspieler bekommt den mit 10.000 Euro dotierten „International Actors Award 2021“. Der 36-Jährige hat unter anderem den Anti-Aggressions-Trainer in „Systemsprenger“ gespielt.

Der Schauspieler Albrecht Schuch wird beim diesjährigen Film Festival Cologne mit dem „International Actors Award 2021“ ausgezeichnet. Der mit 10.000 Euro dotierte Preis wird am 28. Oktober bei der Vergabe der Film Festival Cologne Awards überreicht, wie die Veranstalter des Filmfestivals am Freitag mitteilten. Am 24. Oktober ist zudem der Film „Lieber Thomas“ von Andreas Kleinert zu sehen, in dem Schuch den Schriftsteller Thomas Brasch spielt.