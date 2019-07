Lesetipps : Die Weltkarte der Ferienlektüre

Urlaubszeit ist Lesezeit. Wir haben die schönsten Geschichten aus aller Welt zusammengestellt.

Die ersten Sätze sind schon so schön, da weiß man gleich, dass das ein tolles Buch ist: „Ich heiße Bell Teesdale. Ich bin ein Junge. Ich bin acht.“ „Bell und Harry“ heißt der Roman der britischen Schriftstellerin Jane Gardam. Das ist ein Ferienbuch: Die Batemans fliehen London, sie haben sich in Yorkshire eingemietet. Der Sohn der Familie trifft dort auf Harry, es entwickelt sich eine Jungenfreundschaft. Holiday! Philipp Holstein

Lassen Sie sich nicht vom unterirdischen Titel abschrecken. Eine 40-jährige, dreifache Mutter aus Northampton sucht sich selbst und den Sinn des Lebens (was sonst?) und trifft auf einen Gelehrten im Konya des 13. Jahrhunderts – eine Pilgerstätte in der Türkei, auch heute noch bekannt für ihre tanzenden Derwische. Nicht zu ernst, nicht weltbewegend, aber ein bisschen märchenhaft. Alev Dogan

Claire Randall betritt in Schottland einen Steinkreis und reist ungewollt in das Jahr 1743. Sie verliebt sich dort in den jüngeren James Fraser. Städte wie Inverness und Edinburgh sowie Gerüche werden genau beschrieben. Doch Vorsicht: Die Vorstellungskraft reicht bald nicht mehr aus, der Leser will selbst sehen. Die Serie zur achtteiligen Saga, die 2015 in Deutschland startete, hilft nur bedingt, das Verlangen zu stillen. Julia Schüßler