Im Stream auf Youtube : Essener Philharmoniker spielen Gedenk-Konzert für Corona-Opfer

Essen Das Konzert wird ab Sonntag kostenlos bei Youtube und auf der Internetseite der Essener Philharmoniker übertragen und dort vier Wochen lang abrufbar sein.

Die Essener Philharmoniker spielen am Sonntag ein Konzert für die Opfer der Corona-Pandemie. Auf dem Programm stehen das Quartett für Klarinette, Violine, Viola und Violoncello von Krzysztof Penderecki sowie das Klarinettenquintett h-Moll von Johannes Brahms, erklärte die Philharmonie in Essen. Bundesweit finden am Sonntag auf Initiative von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier Gedenkveranstaltungen für die Opfer der Corona-Pandemie statt.