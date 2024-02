Sammlung aus 107 Aktenordnern Essen gründet Fotografie-Zentrum und übernimmt Schmidt-Archiv

Die Sammlung aus 107 Aktenordnern mit autorisierten Negativen und 20 000 Arbeitsabzügen werde im Herbst als Dauerleihgabe von Berlin an das Essener Museum Folkwang verlagert, sagte Direktor Peter Gorschlüter am Dienstag in Essen. Michael Schmidt (1945-2014) gilt als einer der wichtigen deutschen Gegenwartsfotografen mit nationalen und internationalen Ausstellungen.