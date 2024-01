Preisträger des Leipziger Buchpreises 2023 Else-Lasker-Schüler-Lyrikpreis für Dincer Gücyeter

Der Autor und Verleger Dincer Gücyeter wird mit dem diesjährigen Else-Lasker-Schüler-Lyrikpreis ausgezeichnet. Die mit 5.000 Euro dotierte Auszeichnung erhalte er für eigene Texte wie auch für die Lyrik anderer, „deren Sprache er seit 2012 in dem von ihm gegründeten Elif-Verlag Raum verleiht“, begründete die Else-Lasker-Schüler-Gesellschaft am Montag in Wuppertal ihre Entscheidung. Der mit 2.000 Euro dotierte Förderpreis geht in diesem Jahr an die Dichterin und Übersetzerin Sarah Kiyanrad. Beide Preise werden am 19. April auf einem Festakt in Wuppertal vergeben.