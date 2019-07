Szene-Dokumentarist : Legendärer Düsseldorfer Fotograf Richard Gleim gestorben

Er dokumentierte das kulturelle Leben der Stadt seit den 1970er Jahren. Legendär sind seine Bilder aus der großen Zeit des Ratinger Hofs. Nun ist Richard Gleim 78-jährig gestorben.

Gleim hatte Kaufmann gelernt. Aber er wollte „an die Basics“, wie er sagte: Wissen, was das Leben ist. Er arbeitete als Gärtner. Und dann kündigte er und fotografierte im Ratinger Hof und überall, wo etwas passierte – im Okie Dokie in Neuss, im Exxzess in Berlin oder in der Kulturfabrik Krefeld. Ein Autodidakt: „Ich dachte, was machen denn die jungen Leute da? Da gehste mal gucken.“