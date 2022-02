„Inspiration und Zuflucht“ : Drei von NRW geförderte Filme im Berlinale-Wettbewerb

Düsseldorf Bei den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen in Berlin laufen insgesamt elf Beiträge im Programm, die von der Film- und Medienstiftung NRW mit gefördert wurden. Drei davon konkurrieren im Berlinale-Wettbewerb.

Das teilte die Düsseldorfer Staatkanzlei am Sonntag mit. Auf einen der begehrten Bären hoffen Andreas Dresen für seinen politischen Film „Rabiye Kurnaz gegen George W. Bush“ über die unbegründete Inhaftierung von Murat Kurnaz' im US-Gefangenenlager Guantánamo, Michael Kochs Drama „Drii Winter“ nach seinem eigenen Buch sowie die Regisseurin und Autorin Nicolette Krebitz mit ihrer Liebesgeschichte „A E I O U - Das schnelle Alphabet der Liebe“. Alle drei Filme feiern in Berlin Weltpremiere.

NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (CDU) lobte in Berlin die Qualität der geförderten Beiträge. „Besonders in Zeiten, in denen viele Menschen mehr Zeit als sonst zuhause verbracht haben, wurde uns wieder vor Augen geführt: Film ist mehr als Kulturgattung und Unterhaltung, Film ist Inspiration und Zuflucht, Film bietet Raum zum Träumen und Nachdenken“, sagte er bei einem Treffen mit Produzenten der geförderten Filme am Rande der Festspiele.