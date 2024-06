„Queen of Metal“ wird 60 Jahre Doro Pesch will „Zug durch Düsseldorfer Altstadt“ machen

In Wacken wird sie natürlich auch wieder dabei sein „und dann boxt ja noch Regina Halmich gegen Stefan Raab in Düsseldorf“. Dafür will sie am 14. September, obwohl sie eigentlich bei der Heavy-Metal-Kreuzfahrt „Full Metal Cruise“ auftritt, aus Norwegen anreisen. „Regina ist ja eine meiner besten Freundinnen.“ Nebenher „sind wir gerade wieder voll in der Produktion, neben den Auftritten arbeiten wir noch an einer Jubiläums-Box mit den Live-Auftritten zum 40-jährigen Bühnenjubiläum“.