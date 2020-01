Schrein der Heiligen Drei Könige geöffnet : Wallfahrt zum Original

Der geöffnete Dreikönigenschrein mit den Schädeln der Sterndeuter. Foto: dpa. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Köln Der Dreiköngstag ist im Rheinland hoher Festtag. Der Schrein mit den Gebeinen der Sterndeutern im Köln Dom bliebt noch bis Sonntag geöffnet.

So wird es auch im Mittelalter zugegangen sein: als die Menschen aus allen Ecken nach Köln pilgerten – zu den Gebeinen der Heiligen Drei Könige. Die Sterndeuter „ziehen“ noch immer. Und so ist der Dom am Dreikönigstag selbst in Zeiten rasant zunehmender Säkularisierung 2020 Jahre nach Christi Geburt rappelvoll. Hunderte von Pilgern sind aus der historischen Kirchenprovinz an den Rhein gekommen – aus den Bistümern Limburg und Essen, Aachen und Münster und Trier. Viele Dutzend Hände gehen jeweils in die Höhe, als der Kölner Erzbischof, Rainer Maria Kardinal Woelki, die einzelnen Städte im Gottesdienst aufruft. Aus Luxemburg ist Kardinal Hollerich gepilgert, und aus Amerika zwei Ordensschwestern, die zu Besuch im Erzbistum sind und sich die Wallfahrt natürlich nicht entgehen lassen. Der Dreikönigstag gibt noch einmal eine Ahnung davon, was Volkskirche einmal gewesen ist.

Höhepunkt des Pontifikalamtes ist darum auch weniger die Predigt oder der Domchor, sondern der Besuch des Dreikönigsschrein, unter den man zur Feier des Tages – in etwas gebückter, also ehrerbietender Haltung – durchschreiten kann. Außerdem wurde vorne die sogenannte Trapezplatte des Schreins entfernt, so dass nun die Schädel, nur noch durch ein Gitter geschützt, sichtbar werden. Schrecklich viel sehen kann man jedoch nicht, weil der Besucherstrom jeden einzelnen Pilger unbarmherzig nach vorne schiebt. Fotografieren ist ebenfalls untersagt, nicht aus Gründen der Pietät, sondern um die Geschwindigkeit hochzuhalten.

Foto: dpa, obe cul 7 Bilder Heilige Drei Könige: 850 Jahre im Kölner Dom.

Ob die Gebeine nun echt sind oder nicht, interessiert die beiden kölschen Damen, die gerade den goldenen Schrein unterquerten, weniger. Wichtig sei doch das Symbol, sagen sie. Und dass es in Köln ist, fügen sich lachend hinzu. Ohne die Gebeine wäre Köln tatsächlich ärmer. Erst die Reliquien machten aus Köln das „hillige Köln“, erst mit den Reliquien wanderten die drei Kronen ins Stadtwappen, und außerdem gebe es ohne Reliquien nicht einmal die gotische Kathedrale. Denn die ungeheuren Pilgerscharen, die schon kurz nach der rheinischen Ankunft der Gebeine 1164 einsetzten, überforderten den 870 eingeweihten karolingischen Dom. Ein Neubau wurde notwendig. 1248 wird also ein Neubau beschlossen, der zum größten „Bauskandal“ rheinischer Geschichte wird: Erst 632 Jahre nach seiner Grundsteinlegung gelingt 1880 auch die Fertigstellung des Doms.

Kardinal Rainer Maria Woelki unterschreitet den Dreikönigenschrein. Foto: Andreas Bretz. Foto: Bretz, Andreas (abr)

Eine lange Geschichte bis ins Jahr 2020. Und noch immer stehen die Menschen im eisig kalten Dom, bewundern die kleinen Sternsinger und lauschen den Worten des Erzbischofs. Wenige Tage vor dem Synodalen Weg, bei dem in Frankurt über Reformen in der katholischen Kirche nachgedacht und gesprochen werden soll, warnt Woelki vor einem neuen bedrohlichen Werte-Relativismus. Glaube, so der Kadrinal, „birgt in sich eine überzeitliche Wahrheit“. Und an vielstimmigen Heilsangeboten mangelt es heutzutage seiner Ansicht nach nicht, selbst in der Kirche. Wer aber keine Ausrichtung habe, verliere seine eigene Richtung – und letztlich seine Relevanz

In manchen Bundesländern ist der Dreikönigstag ein Feiertag; in Nordrhein-Westfalen schiebt er zumindest die Winterferien der Schulen ein wenig nach hinten. In Köln aber herrscht pure Festtagsstimmung. Nirgends sei der Dreikönigsstag so schön wie hier in Köln, sagt Kardinal Woelki am Ende des Gottesdienstes überschwenglich. „Na ja, vielleicht noch in Bethlehem, aber nur vielleicht.“ Kurze Pause. „Hier aber liegt das Original!“