Nach Angaben des Antisemitismus-Beauftragten : Documenta-Leitung „nicht an einem ernsthaftem Dialog interessiert“

Documenta-Leitung „nicht an einem ernsthaftem Dialog interessiert“

Felix Klein ist Beauftragter der Bundesregierung für jüdisches Leben in Deutschland und den Kampf gegen Antisemitismus. Foto: dpa/Soeren Stache

Berlin/Kassel Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, hat den Umgang der documenta-Leitung mit Vorwürfen des Antisemitismus als „verheerend“ kritisiert. Er fordert Konsequenzen für die Ausstellung in Kassel.

Der Antisemitismus-Beauftragte der Bundesregierung , Felix Klein, hat den Umgang der documenta-Leitung mit Vorwürfen als „verheerend“ kritisiert und Konsequenzen gefordert. „Dass die Unterstützungsangebote des Landes Hessen und des Bundes zur Veränderung der Strukturen insbesondere im Hinblick auf die internationalen Auswirkungen ausgeschlagen wurden, ist völlig unverständlich“, sagte er den Zeitungen der Funke Mediengruppe, die darüber in den Montagsausgaben berichtet haben.

Auch die mangelhafte Kooperation mit dem Direktor der Bildungsstätte Anne Frank aus Frankfurt am Main , Meron Mendel, zeige, dass „die documenta-Leitung letztlich nicht an einem ernsthaften Dialog interessiert ist“, sagte Klein. „Es zeugt zudem von mangelndem Respekt gegenüber dem Deutschen Bundestag , dass keine der verantwortlichen Personen vor dem Kulturausschuss erschienen ist und sich den berechtigten Fragen der Parlamentarier gestellt hat.“

Die documenta fifteen in Kassel war am Freitag vom nächsten Eklat erschüttert worden - zwei wichtige Akteure zogen sich zurück. So gab zunächst der Leiter der Bildungsstätte Anne Frank bekannt, er stehe der wegen antisemitischer Darstellungen heftig kritisierten Schau nicht länger beratend zur Seite. Später erklärte die deutsche Künstlerin Hito Steyerl ihren Rückzug von der Ausstellung.