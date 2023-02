Toten-Hosen-Frontmann Campino „Ich werde mich sicher nicht in dem Maße in den Karneval begeben, wie ich das sonst gerne tue“

Campino wirkt aufgeregt. Man kann es verstehen: Es gibt noch eine Menge zu tun für ihn und die Toten Hosen. Am Montag hatte die Band angekündigt, ein spontanes Benefizkonzert für die Erdbebenopfer in der Türkei und Syrien zu geben. Und am Mittwoch waren nur 60 Sekunden nach Beginn des Vorverkaufs alle Tickets für den Auftritt am 24. Februar im PSD Bank Dome verkauft. Die gesamten Einnahmen nach Abzug der Produktionskosten gehen laut Band an das Rote Kreuz, Ärzte ohne Grenzen und Medico International. Neben Campino und Co. werden am 24. Februar auch die Donots und Thees Uhlmann auf der Bühne stehen. Die Toten Hosen möchten mit dem Auftritt unter dem Motto „Drei Akkorde für Deine Spende“ ein „kleines Zeichen der Anteilnahme und Verbundenheit“ setzen, wie sie schreiben.