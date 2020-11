Kultur im Lockdown : Was die Corona-Pandemie für junge Bands aus der Region bedeutet

Die Band „Friday And The Fool“ gewann in diesem Jahr die Förderung des Projekts „Bandprofessionalisierung“ der Stadt Düsseldorf. Foto: Karsten Lenger Foto: RP/Karsten Lenger

Düsseldorf Anfang des Jahres gewannen die fünf Mitglieder der Band Friday And The Fool die Förderung des Projekts „Bandprofessionalisierung“ der Stadt Düsseldorf. Ein langer Festivalsommer und eine kleine Tour am Ende des Jahres standen an. Dann kam Corona. Wie macht man weiter, wenn niemand weiß, wann es weitergeht?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Fünf Menschen auf einer Bühne, erleuchtet von blauen Lichtkegeln. Vor der Bühne Menschen, viele Menschen, die eng beieinanderstehen und sich gemeinsam nach links und nach rechts bewegen im Takt der Musik. Die sich an den Händen fassen, auf den Schultern eines anderen sitzen, mit ihrem Handy Aufnahmen machen und gemeinsam die Melodie mitsingen, die ihnen da vorne auf dem Saxofon vorgespielt wird und immer schneller zu werden scheint mit jedem Beat. Da vorne auf der Bühne stehen Felix Große (Schlagzeug), Anton Lenger (Gesang und Keyboard), Jonathan Dangelmeyer (Gitarre), Erik Chudzik (Bass) und Svenja Kupschus (Gesang und Saxofon). Friday And The Fool heißt ihre Band. Es ist das „Unison Festival“ der Hochschule Düsseldorf, und die Stimmung ist gut. Am 24. Mai 2019 ist das gewesen, ein Mittschnitt des Konzerts ist noch auf Youtube zu sehen. 18 Monate her und doch eine andere Welt.

Ein Konzert vor so vielen Zuschauern, die tanzen und applaudieren und danach laut gemeinsam „Zugabe“ rufen, weil der Abend noch nicht vorbei sein soll und sich doch gerade alles so frei anfühlt in diesem Moment? Heute klingt das nach Vergangenheit oder nach Zukunft. Im vergangenen Jahr aber, war dieses Konzert im Mai nur ein ziemlich guter Abend in einer Reihe von vielen anderen. Etwa 30 bis 40 Auftritte hatte die Band Friday And The Fool, die ursprünglich aus Ratingen stammt und sich musikalisch zwischen den Genres Pop, Rock, Funk und Soul bewegt, im Jahr 2019. In Düsseldorf – wie etwa auf dem „Open Source Festival“. Aber auch in Leipzig, Berlin oder Hamburg. Dazu kam mit dem „Jetzt & Immer“ die Organisation eines eigenen Festivals. Sieben Bands, zwei Bühnen, etwa 2000 Besucher und ein Gelände direkt am See. Alles war bereit für das, was da noch kommen sollte.

Info Digitales Treffen zur Lage der Musikszene, Förderprogrammen und den Aussichten für lokale Musiker und Musikerinnen Eigentlich sollte am 28. November die fünfte Ausgabe des D-Dorf Pop Day – ein Netzwerktreffen für die lokale Musikszene – stattfinden. Als Alternative wird nun für alle Interessierten ein Gespräch über Zoom angeboten, das dem Austausch über die aktuelle Lage in der Düsseldorfer Musikszene dienen und dabei über aktuelle Förderprogramme und Unterstützungsmöglichkeiten informieren soll. Mit dabei sind Vertreter und Vertreterinnen des Kulturamts und der Kulturpolitik. Das Meeting findet von 14 bis 15.30 Uhr statt, die Anmeldung erfolgt unter info@ddorfpopday.de.

Anfang des Jahres dann die Nachricht: Die Band Friday And The Fool hatte zusammen mit der Band Bloodflowers die Förderung des Projekts „Bandprofessionalisierung“ der Stadt Düsseldorf gewonnen. Seit 2011 gibt es diese Form der Förderung für Künstlerinnen und Künstler unter 30 Jahren, die sich in der lokalen und regionalen Musikszene bereits etablieren konnten und nun über die Grenzen von Düsseldorf hinauswollen. Über einen Zeitraum von einem Jahr werden die Gewinner dabei von Fachleuten betreut und gefördert, dazu kommt ein Betrag von 5000 Euro pro Band, der zur freien Verfügung steht. Friday And The Fool nutzten das Geld für eine Kampagne auf der Streaming-Plattform Spotify und für neues Equipment, um den Sound bei ihren Live-Auftritten zu verbessern. Alles sollte noch besser klingen in diesem Jahr, das wieder vollgepackt war mit einem Festivalsommer und einer Tour am Ende. Doch dann kam Corona und damit natürlich alles anders.

„Wir sind eigentlich eine totale Live-Band und müssen jetzt erst einmal umschulen zu einer Band, die hauptsächlich Studio-Arbeit macht. Das ist gar nicht so einfach, denn es fehlen die kleinen Erfolgsmomente. Für uns immer waren das immer die Momente, in denen wir vor einem großen Publikum standen“, sagt Anton Lenger. Gerade für junge Bands sei das Live-Spielen wichtig, auch um auf diese Weise überhaupt Leute auf sich aufmerksam zu machen, die dann vielleicht auf Spotify die eigene Musik hören oder T-Shirts und CDs aus dem eigenen Shop kaufen. Diese Aufmerksamkeit falle gerade mehr und mehr weg. Während die Band zu Zeiten, in denen sie viel unterwegs war, zwischendurch über 20000 monatliche Hörer auf Spotify gehabt habe, sind es aktuell etwa 2500.

Auch Miguel Passarge, Musikplaner im Zakk und Jurymitglied bei der Auswahl der Gewinner der „Bandprofessionalisierung“, sorgt sich um die Zukunft des Düsseldorfer Musiknachwuchses. Vor allem um diejenigen Musiker und Musikerinnen, die bisher noch gar nicht in Erscheinung getreten waren. „Bands wie Friday And The Fool konnten ja überhaupt erst durch den Prozess des Live-Spielens und Probens zusammenwachsen. Was jetzt glaube ich passiert, ist dass sich dieses Jahr ganz wenige neue Bands finden werden. Das macht mir wiederum als Veranstalter Sorge, weil eine ganze Generation von Musikern gar nicht erst auf den Plan tritt. Denn auch um Förderungen zu bekommen, muss man ja überhaupt erst einmal nachweisen können, dass man in der Vergangenheit schon als Musiker gearbeitet hat“, sagt Passarge.