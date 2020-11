Poetry Slam : Im Kampf der Wörter siegt die Poesie

Sandra DaVina moderierte die Veranstaltung. Foto: Marvin Ruppert

Die deutschsprachigen Meisterschaften im Poetry Slam gingen im Zakk über die Bühne. Coronabedingt traten zunächst nur Teams an. Das beste war „Unterricht mit Psychos“.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Claudia Hötzendorfer

Die „Deutschsprachigen Poetry Slam- Meisterschaften“ gelten als Europas größtes Festival der Live-Literatur und gleichzeitig als Sprungbrett für talentierte Wortkünstler in eine vielversprechende Karriere. Dabei treten Newcomer mit Szenegrößen in den Wettstreit. Doch natürlich hat Corona auch Einfluss auf die Austragung der Meisterschaften gehabt. Die Veranstaltung ganz abzusagen, ist für die Organisatoren keine Option gewesen. Nach langem Hin und Her entschieden sie, das Festival aufzuteilen. In diesem Jahr würden die Teams um den Titel kämpfen und im Frühjahr 2021 sollen die Einzelwettbewerbe über die Bühne gehen.

Die aktuellen Entwicklungen zwangen die Veranstalter erneut umzuplanen. Ursprünglich waren die Ausscheidungen im Halbfinale auf zwei Durchläufe am Freitagabend im Zakk vorgesehen, das große Finale sollte am Samstag dann in der Tonhalle steigen. Kurzfristig musste es ebenfalls in den großen Saal des Kulturzentrums an der Pinienstraße verlegt werden.

Info Die Moderatorin ist selbst Poetry-Slammerin Meisterschaften Jedes Jahr treten Wortkünstler aus Deutschland, Österreich, Liechtenstein, Luxemburg und der Schweiz gegeneinander an, um die besten ihrer Zukunft im Einzel- und im Teamwettbewerb zu ermitteln. 2009 fanden die Meisterschaften das letzte Mal in Düsseldorf statt. Gewinner Jugendtheater-Autorin Therese Sperling und Comedian Sebastian Hahn sind als „Unterricht mit Psychos“ deutschsprachige Poetry Slam-Meister 2020 in der Kategorie Team. Moderatoren 2014 gewann Sandra DaVina die Poetry Slam-Landesmeisterschaften NRW. Gemeinsam mit ihrem Kollegen Bernard Hoffmeister vom „Pitcher Poetry Slam“ moderiert sie regelmäßig die „Poesieschlacht“ im Zakk.

Dort wo normalerweise 800 Zuschauer die Poetry Slammer anfeuern, unterstützten diesmal 80 Fans mit die Wortakrobaten bei den beiden Durchläufen für das Halbfinale am Freitagabend und ebenso beim Finale der deutschsprachigen Meisterschaften am Samstag mit. Zwei Teams hatten ihre Teilnahme am Halbfinale abgesagt. So kämpften am Ende noch zwölf Teams in zwei Runden um den Einzug ins Finale.

An beiden Abenden streamte das Zakk über den Youtube-Kanal der „Poesieschlacht“ den Wettbewerb ins Netz. Rund 400 Fans schauten von zuhause aus zu. Parallel liefen die Kommentare im Live-Chat auf Hochtouren. Sechs Minuten hatten alle Teams Zeit eigene Texte vorzutragen. Wer überzog, wurde musikalisch ausgebremst, wie Michael Schumacher und Eva-Lisa von „Reife Eier“, die das Ei in seinen vielfachen Aggregat-zuständen durchdeklinierten.

Das Wertespektrum für die Punkte an die Wortpoeten lag zwischen 0,0 bis 10,0. Diese wurden von einer siebenköpfigen Publikumsjury an die sechs Finalisten-Teams vergeben. Dabei wurde die Stelle nach dem Komma im Stechen der beiden Besten noch entscheidend. Aylin Celik und DJ Dramatic Pause! sorgten für die musikalische Untermalung des Programms. Sandra DaVina und Bernard Hoffmeister übernahmen die Moderation.

Die Reihenfolge der Finalisten wurde zuvor ausgelost. Den Wettbewerb eröffnete das Duo „Die Anderen“ alias Florian Schreiber und Sven Eric Jansen mit einem vermeintlichen Kriminalfall in dem sich der Charakter einer Geschichte gegen seinen Autor auflehnt. Zwischen jedem Auftritt wurden die Mikrophone der Akteure ausgetauscht und desinfiziert.

Henrik Szanto und Jonas Scheiner von „Kirmes Hanoi“ übten sich im gemeinsamen Sprechen und sinnierten über Selbstzweifel des Künstlers beim Auftritt vor Publikum.

Während Jann Wattes und August Klar von „Rabatt auf Alienzubehör“ am liebsten das Finale selbst moderiert hätten und mit ihrem schrägen Wortwitz, das Publikum begeisterten.

Starke Konkurrenz für Therese Sperling und Sebastian Hahn, die das Publikum beim „Unterricht mit Psychos“ mit auf eine Parforce-Jagd durch die Geschichte der Literatur nahmen. Als letztes Team gingen „Kein und Adel“ alias Micha-El Goehre und Zwergriese mit einem Dramolett über eine Partnervermittlung ins Rennen um Pokal und Siegerkranz.