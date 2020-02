Deutsch-türkisches Theater : Abenteuer Migration auf der Bühne

Das Theater Ulüm zeigt hauptsächlich türkische, musikalische Komödien von Aydin Engin. Die Stücke "Oh Gott die Türken integrieren sich" und „Hochdeutschtürkisch“- Alter, was geht?" sind in deutscher Sprache. Die Schauspieler (v.l.) Rüya Kahraman, Murat Karlibel, Aylin Ergün, Allan Ahmet, Hatice Onar, Atilla Cansever. Foto: Ulüm Theater

Dormagen Die Theatergruppe Ulüm erzählt Geschichten vom Einleben in Deutschland – für Zuschauer mit und ohne Migrationshintergrund.

Das Thema Migration ist längst Stoff für die Bühne. Aber es gibt nur wenige türkische Theater, die ihre Programme auch auf Deutsch anbieten. So ein Ensemble ist das Theater Ulüm aus Ulm, das gerade mit dem aktuellen Stück „Oh Gott, die Türken integrieren sich“ und „Hochdeutschtürken – Alter, was geht?“ durch Deutschland tourt und am Samstag auch in die Region kommt. Demnächst wird das Stück „Hochdeutschtürken – Alter, was geht?“ in der Gesamtschule Scharnhorst in Dortmund aufgeführt.