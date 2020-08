Spielzeitbeginn am 1. September : Das Belüftungskonzept steht

Jens Spahn (Daniel Graf) testet die Belüftungsanlage. Foto: Kommödchen

Das „Kom(m)ödchen“ startet mit angepasster Planung in die neue Saison. Es herrscht Maskenpflicht, wobei es jedem frei steht, seine Maske auch am Sitzplatz zu tragen.

Weiterleiten Drucken Von Claus Clemens

Das Kom(m)ödchen ist zurück. „Hygiene steht – Buchen geht“ lautet der Slogan, mit dem man in die neue Spielzeit geht. Den Programmbeginn ab 1. September hat Theaterchef Kay Lorentz kurzfristig noch einmal um einen Monat verschoben, weil er bei der Sicherheit für das Publikum und die Künstler weitergehen wollte als die behördlichen Vorgaben dies erlauben. Der Kartenverkauf startet aber am kommenden Dienstag für alle Vorstellungen bis Sylvester.

Eigentlich bietet der Zuschauerraum im Gebäude der Kunsthalle gut 200 Plätze. Jetzt spielt man freiwillig nur mit der Hälfte der Gäste. „Das ist für ein privates Theater eine finanziell schwierige Entscheidung,“ sagte Kay Lorentz bei der Präsentation des Konzepts. „Aber das Beste am Kom(m)ödchen ist eben sein Publikum. Und das ist es uns wert.“ Alle Vorstellungen werden ohne Pause gespielt, um jede Form von Enge im Foyer auszuschließen. Beginn wird erst um 20.30 Uhr sein, eine halbe Stunde später als bisher. Dafür sind kurzfristig Extra-Vorstellungen geplant, die bereits um 18 Uhr starten. Der Einlass in den Saal beginnt eine Stunde vor der Vorstellung. Getränke kann jeder an der Bar kaufen, wenn er sie anschließend erst auf seinem reservierten Platz verzehrt.

Wie überall gilt natürlich auch in diesem Theater Maskenpflicht, wobei es jedem frei steht, seine Maske am Sitzplatz abzunehmen. „Wir empfehlen dennoch, sie zu tragen. Zumal sich so die Möglichkeit bietet, über besonders gemeine Pointen heimlich zu lachen“, heißt es von der Direktion des Hauses. Als Veranstalter ist man außerdem verpflichtet, wie im Restaurant die Kontaktdaten jedes Gastes festzuhalten.

Wie aber gehen die Künstler mit den erheblichen Einbußen bei ihrer Abendgage um? Immerhin schafft man bei völliger Auslastung des Saals gerade mal den „Break-even-Point“. Hier sind sich der Theaterleiter und die Mitglieder des Kom(m)ödchen-Ensembles völlig einig: Alle werden mitmachen, alle werden kommen. Auch der „Mitternachtsspitzen“-Moderator Jürgen Becker, mit dem Kay Lorentz noch vor kurzem gesprochen hat.

Und selbstverständlich werden Daniel Graf, Martin Maier-Bode, Maike Kühl und Heiko Seidel wieder ihre erfolgreichen „Hausnummern“ zeigen, darunter die in der letzten Spielzeit vorgestellten „Quickies. Schnelle Nummern zur Lage der Nation.“

Prompt steht Daniel Graf auf der Bühne und legt los, als Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. „Ich sage es mal auf Spahnisch: Unser Belüftungskonzept ist perfekt.“ In der Linken hält er einen Föhn, in der Rechten einen Staubsaugerschlauch. Es folgen obrigkeitstypische, sinnfreie Ausführungen zu Gratistests für Rückkehrer aus Risikogebieten. Dann: „Ich weiß, Sie wollen wissen, ob ich Kanzler werden will. Dazu sage ich hier nichts. Aber rufen Sie mich doch an.“