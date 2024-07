Neues Album und Konzert in Köln Chilly Gonzalez – der geniale Grenzgänger

„Gonzo“ ist ein Album mit sehr persönlicher Handschrift: Im gleichnamigen Titelsong unterlegen tiefe Streicher seinen Text: „The first time, that I entertained, was the first time, that I felt sane.“ Gonzalez will immer unterhalten, er braucht die Bühne und die Fans: „Surfing the crowd is like sex to me“, heißt es treffend im zweiten Song. „I.C.E“ ist Gonzalez’ hitverdächtiger „Liebesbrief“ an seine deutsche Wahlheimat: