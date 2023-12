Bundeskunsthalle zeigt Retrospektive Die wuchernden Raum-Bilder von Anna Oppermann

Die Verkäufe ihrer Werke waren zu Oppermanns Lebzeiten bescheiden, obgleich sie mit ihren „Ensembles“ auf der documenta 6 (1977) und der documenta 8 (1987) in Kassel vertreten war. 1980 wurde sie zur Biennale in Venedig eingeladen. Die Künstlerin, die an der Hochschule für bildende Künste Hamburg studiert hatte, lebte als freischaffende Künstlerin in der Hansestadt. Ab 1982 lehrte sie als Professorin an der Universität Wuppertal und anschließend bis zu ihrem frühen Tod an der Universität der Künste Berlin. Erst posthum schuf eine Galerie einen Markt für ihre Arbeiten, die nun auch in Museumssammlungen vertreten sind.