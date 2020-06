Ausstellung „Doppelleben“ : Bundeskunsthalle Bonn zeigt die Musik bildender Künstler

Bonn Unter dem Titel „Doppelleben. Bildende Künstler*innen machen Musik“ sind in Bonn bis Oktober Konzert-Mitschnitte, Musikvideos, Performances und Studioauftritte aus den vergangenen 100 Jahren zu sehen.

Die Bundeskunsthalle in Bonn zeigt in ihrer neuesten Ausstellung den Einfluss von Avantgarde-Künstlern wie Marcel Duchamp und John Cage auf die Musik auf. Unter dem Titel „Doppelleben. Bildende Künstler*innen machen Musik“ sind bis zum 18. Oktober Konzert-Mitschnitte, Musikvideos, Performances und Studioauftritte aus den vergangenen 100 Jahren zu sehen und zu hören, wie das Museum am Dienstag zum Ausstellungsstart mitteilte. 50 Stationen mit großflächigen Video-Leinwänden und Kopfhörer-Anschlüssen zeigen die Künstler in Lebensgröße in Aktion.