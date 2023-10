Bundeskunsthalle in Bonn Bild in Ausstellung geschmuggelt — das sagt die Künstlerin

Nach dem Fund eines zusätzlich aufgehängten Bildes in der Bundeskunsthalle in Bonn ist nun klar, wer hinter der Aktion steckt. Wie ein Sprecher des Bundeskunsthalle am Freitag bestätigte, hat sich die Künstlerin Danai Emmanouilidis am Donnerstagnachmittag auf Instagram gemeldet und als Urheberin zu erkennen gegeben. Zuvor hatte der WDR berichtet.