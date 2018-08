Boykott-Aufrufe gegen Israel Thema bei Ruhrtriennale 2018

Bochum Eine kritische Ministerin, eine umstrittene Intendantin und zwei Israel-Boykott-Unterstützer: Das Podium der Ruhrtriennale-Diskussion um die „Freiheit der Künste“ am Samstagnachmittag verspricht Kontroversen. Zwei Demonstrationen gibt es auch noch.

Carp geriet in diesem Zusammenhang unter großen politischen Druck. Nach einer Debatte im Kulturausschuss des Landtags sah sie sich gezwungen, in einem Brief an die Ausschussmitglieder zu betonen, dass sie in keiner Weise das Existenzrecht Israels in Frage stelle. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU), der enge Beziehungen zu Israel unterhält, sagte vor dem Hintergrund der Diskussion seine Teilnahme an dem Festival komplett ab.