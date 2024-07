Besonderer Fund in Borgholzhausen Archäologischer Schatz im Bauschutt – Kirchen-Dachziegeln aus dem 14. Jahrhundert

Mit der Stirnlampe ist Bauforscher Peter Barthold vor Monaten über das Gewölbe im Dach der evangelischen Kirche in Borgholzhausen geklettert. Der Experte beim Landschaftsverband Westfalen-Lippe geht bald in den Ruhestand. Was er hier in einem mit Schutt gefüllten Trichter fand, machte den erfahrenen Experten sprachlos. 20 Eimer mit zerbrochenen Dachziegeln aus dem Mittelalter füllte Barthold mit seinen Mitarbeitern. „Ich wusste, es ist etwas Außergewöhnliches. So eine Funddichte habe ich noch nie gehabt“, sagte der Bauforscher bei der Vorstellung in Münster. Auslöser war die Dachsanierung der Kirche im Sommer 2023 und die folgende bauhistorische Untersuchung.