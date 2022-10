Erfolgs-Musical in Bochum : Starlight Express begrüßt 18-millionsten Besucher

Bochum Seit 34 Jahren läuft das rasante Rollschuh-Musical Starlight Express erfolgreich in Bochum. Nun begrüßen und überraschen die Macher den 18-millionsten Besucher mit einem Geschenk.

Das Erfolgs-Musical Starlight Express begrüßt an diesem Donnerstagabend den 18-millionsten Besucher in Bochum. Der- oder diejenige wird zum Jubiläum von Rusty, Pearl und Co. kurz vor Beginn der 12.670. Ausgabe (Beginn: 20.00 Uhr) der rasanten Rollschuh-Show überrascht und darf sich über ein besonderes Geschenk freuen, sagte der Veranstalter der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch.