Bild des Tages Das sind die schönsten Geschichten aus NRW

Samstag, 27. April: Der Biergarten am Stadtwaldhaus ist eins der beliebtesten Ausflugsziele in Krefeld. Das wissen alle, die in dieser Stadt wohnen. Aber auch Besucher von außerhalb sind voll des Lobes. So wählten jetzt Leser des Feinschmecker-Magazins „Falstaff" die Stadtwald-Gastronomie in die Top Ten der beliebtesten Biergärten Deutschlands.