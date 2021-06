Eröffnung zum Wochenende : Doppelausstellung zu Beuys und Lehmbruck in Bonn und Duisburg

Eine Frau steht in der Doppelausstellung „Beuys – Lehmbruck“ in der Bonner Bundeskunsthalle neben dem Gipsabguss „Der Gestürzte“ (1914/1915) von Wilhelm Lehmbruck. Vom 25. Juni bis 1. November 2021 zeigt die Bundeskunsthalle die kombinierte Ausstellung mit Werken von Wilhelm Lehmbruck und Joseph Beuys. Foto: dpa/Marius Becker

Duisburg/Bonn Das Duisburger Lehmbruck Museum und die Bundeskunsthalle in Bonn zeigen eine gemeinsame Ausstellung zu den beiden Künstlern. Die Schau ist bis November zu sehen.

Zum 100. Geburtstag von Joseph Beuys zeigen die Bundeskunsthalle in Bonn und das Lehmbruck Museum in Duisburg eine Doppelausstellung. Im Mittelpunkt der beiden Präsentationen, die ab Freitag in Bonn und ab Samstag in Duisburg zu sehen sind, steht die Verbindung von Joseph Beuys (1921-1986) zum Bildhauer Wilhelm Lehmbruck (1881-1919). Die Doppel-Schau präsentiert bis zum 1. November insgesamt mehrere hundert Skulpturen, Zeichnungen, Gemälde und Grafiken beider Künstler, darunter zahlreiche Schlüsselwerke, kündigten die Museen am Donnerstag an.