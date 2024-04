Von Kindern, für Kinder Museum als Abenteuerort – „Kopfüber in die Kunst“ im Dortmunder U

Ein besonderes Highlight: Mit einer kleinen Laterne lassen sich magische Schattenwesen mit leuchtenden Augen in einem dunklen Raum dirigieren und goldene Fischschwärme herbeizaubern. „Am Anfang haben sie Angst vor uns, dann mögen sie uns“, berichtete die neunjährige Eva. „Mit dem Licht können wir sie bewegen und ihnen Eingänge an die Wand malen. Das fühlt sich krass an“, schilderte ihr achtjähriger Kollege Samson. Das Werk funktioniert über ein komplexes System, das mittels vier Sensoren im Raum und einem in Verbindung stehenden Chip in der Laterne arbeite, wie der Künstler und Programmierer Joon Moon erläuterte.