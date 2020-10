Ausstellung „Cut“ : Filigrane Explosionen

Ein Scherenschnitt von Heike Weber im Kultur Bahnhof Eller. Foto: Petra Suzuki Foto: Petra Suzuki

Eine überraschende Schau zum Scherenschnitt im Kulturbahnhof Eller zelebriert die Kunst des Papierschneidens. Sie gewährt neue Blicke auf eine alte Technik.

Die Kunst des Papierschneidens gilt in China als Volkskunst. Düsseldorf hatte mit Jacques Maté 1982 sogar einen Weltmeister im Silhouettenschneiden, der im Guinness-Buch der Rekorde verewigt ist. Der Mann, der Brandt, Kohl und die Kirmesbesucher schnibbelte, verließ die Stadt allerdings 2010. Geblieben sind die Künstler. Sie bestreiten im Kultur Bahnhof Eller eine wunderbare Ausstellung, denn im Lockdown haben sie mehr Zeit, als ihnen lieb ist.

Tilmann Zahn, Sohn des verstorbenen Aquazoo-Direktors, ist eine Doppelbegabung, als Musiker und bildender Künstler. Seit 1992 spielt er im Sinfonieorchester Basel. Aber jede freie Minute, und davon gibt es in Corona-Zeiten mehr als genug, widmet er dem hochwertigen und widerstandsfähigen Ingrespapier. Das Ergebnis ist eine wand-füllende Arbeit von 4,30 Meter Breite und 2,20 Meter Höhe. Normalerweise braucht er dafür ein halbes Jahr, dank Lockdown war es nur ein Monat. Wie eine Explosionszeichnung sieht sie aus. Aus einer Schüssel scheinen Teile ins All stieben zu wollen. Zahn zeichnet im Computer, legt die Elemente übereinander und projiziert die Vorlage aufs Papier. Dann beginnt die Sisyphusarbeit. Er schneidet nicht, sondern reißt die Komposition in filigrane Strukturen. So bleibt eine skelettierte Form mit ausgefransten Kanten übrig, die er mit speziellen Tunken einfärbt. Der braune, rostige Ton erinnert an Metall, das dynamisch aufgeladen zu sein scheint.

Info Die Schau läuft noch bis 25. Oktober Ort Kultur Bahnhof Eller, Vennhauser Allee 89. Öffnungszeiten Dienstag bis Sonntag 15 - 19 Uhr. Geöffnet bis 25. Oktober. Träger Die Ausstellung wird vom ehrenamtlichen Freundeskreis veranstaltet. Eintritt 3 Euro

Seine Kollegen gehen das Risiko des Reißens nicht ein, sie nehmen Cutter oder Skalpell. Heike Weber benutzt blauen Fotokarton, malt mit Acrylfarbe auf der Rückseite und projiziert die Vorlage zum Ausschneiden auf die Vorderseite. Bei ihr ist das Aufhängen der Einzelteile genauso zeitraubend wie das Schneiden. Die großformatige Arbeit wirkt wie ein Dickicht und durch die verschiedenen Blau- und Grüntöne sehr malerisch. Alles scheint zu vibrieren, zu rutschen, zu fallen und zu steigen. Und das Ganze entsteht mit jeder Ausstellung neu.

Katharina Hinsberg von der Raketenstation, Professorin für konzeptuelle Malerei in Saarbrücken, verwendet weiße Scherenschnitte mit Spuren von Zeichnungen. Die Elemente sind extrem dünn, scheinen fast nur aus Linien zu bestehen und wirken geradezu kostbar. Sie werden am oberen Ende fixiert und erzeugen in den faszinierenden Durchbrechungen ein feines Licht- und Schattenspiel. Das ausgeschnittene Linienwerk scheint zu schweben.

Die Düsseldorferin Zipora Rafaelov, die die Idee zur Ausstellung hatte und die Künstler empfahl, erzeugt aus Pergamentpapier sogar kleine Skulpturen. Sie zeichnet, malt und tuscht die Silhouetten, klebt und schneidet sie. Für die minutiöse Arbeit benutzt sie ein Skalpell mit Drehkopf für die Kurven, dreht die Papiere zur Kontrolle und freut sich, wenn dabei bewegte Szenerien von Tieren, Pflanzen und weiblichen Figuren entstehen.

Jörg Mandernach, Vertretungsprofessor in Stuttgart für Aktzeichnen und Malerei, ist der Raffinierteste, denn er arbeitet mit Wort und Bild, mit Computer, Pinsel und Skalpell. Er ist souverän im Ausspielen diverser Techniken, irritiert durch tiefsinnige Sprüche und ein fantastisches Spiel mit dem Raum auf dem dünnen Papier. Man durchschaut sie zunächst nicht, denn er bettet das berühmte Zitat von Ludwig Wittgenstein, „Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen“, gleichsam auf den Grund der Arbeit. Der Text verweigert sich, denn er überlagert wird durch eine Künstlerfigur, mit dem Griffel in der Hand. Diese schreibende Hand geistert noch mehrmals über das Blatt, begleitet von einem Tierkopf. Damit noch nicht genug, verwirrt der Künstler, der sich auch gern selbst auf die Schippe nimmt, mit Pilzen, die er perspektivisch immer kleiner werden lässt. Der Betrachter aber steht vor dem Werk, das in einem nicht fassbaren Raum flimmert und schwimmt. Er ahnt, dass vor dem Schneiden die Arbeit am Computer entscheidend war. Die verschiedenen Ebenen wurden tatsächlich über Photoshop digital komponiert. Trotzdem blieb beim Schneiden noch Raum für den Zufall.