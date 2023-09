Konzert der deutschen Band AnnenMayKantereit am 9. September in Köln

Für die Band rund um den Sänger Henning May ist es ein Heimspiel – und was für eins! Zum Finale ihrer Deutschlandtour 2023 feiert das Kölner Trio ihre Premiere im Rheinenergie-Stadion. Seit Monaten ist die Show der Echo-Gewinner mit ihren Indie- und Pop-Klängen und der rauen Stimme von Frontsänger Henning May ausverkauft. Für AnnenMayKantereit, die sich zu Schulzeiten am Sülzer Schiller-Gymnasium als Band gefunden haben, ist es ihr erster Auftritt im Stadion ihrer Heimatstadt – nach Performances in Städten wie Hamburg, Wien, Hannover und Dresden. Die wichtigsten Fragen im Überblick.