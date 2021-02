Auktion im RP-Fourm : Kunstwerk zugunsten der SOS-Kinderdörfer versteigert

Düsseldorf Der italienische Künstler Antonio Marra hat anlässlich des RP-Forums „Zeitenwende“ ein Kunstwerk gespendet. 8150 Euro brachte die Versteigerung, der Erlös geht an die SOS-Kinderdörfer.

Das RP-Forum „Zeitenwende“ der Rheinischen Post hat zum Jahreswechsel die aktuellen Herausforderungen in Wirtschaft und Gesellschaft thematisiert - natürlich in Form einer digitalen Veranstaltung. Im Rahmen des Forums hatte der italienische Künstler Antonio Marra ein Kunstwerk gespendet. Der Maler stellte ein Bild zur Verfügung, das die Themen Optimismus und Zeitenwende präsentiert. Pia Kemper, Leiterin des RP-Forums, bot gemeinsam mit Antonio Marra das Werk zur Online-Versteigerung auf rp-forum.de an. Für 8150 Euro wurde das Werk von einer Leserin aus München ersteigert. Die Einnahmen aus der Versteigerung kommen dem international tätigen Hilfswerk SOS-Kinderdörfer zugute.