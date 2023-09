Preisverleihung am 30. November „1Live Krone“ zieht von Bochum nach Bielefeld

Moderiert werde die Preisverleihung am 30. November von Donya Farahani, teilte der WDR in Köln mit. Der Umzug der „1Live Krone“ von der Bochumer Jahrhunderthalle in den Bielefelder Lokschuppen unterstreiche die klare Absicht, den Preis mit neuen Ideen zu bereichern, hieß es.